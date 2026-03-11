Benessere del cervello Censis | Informato solo 10% italiani

Secondo il Censis, solo il 10% degli italiani si sente ben informato sul benessere del cervello. Lo studio evidenzia che la maggior parte delle persone non ha conoscenze approfondite su come prendersi cura della salute cerebrale. I dati si basano su un'indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana. La questione riguarda principalmente l’accesso alle informazioni e la consapevolezza generale.

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Il cervello è il centro della nostra persona, ciò che ci permette di esprimere noi stessi ogni giorno, eppure - secondo gli ultimi dati raccolti nell'indagine 'Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani', realizzata dal Censis in collaborazione con Lundbeck Italia - meno del 10% degli italiani è ben informato sulle numerose malattie che lo possono colpire. In occasione della Brain Awareness Week 2026, Lundbeck Italia accende così i riflettori su questo straordinario organo promuovendo - insieme a BrainCircle Italia e con la collaborazione del Comune di Brescia - la rassegna gratuita e aperta alla cittadinanza 'Il cervello in scena', in programma nel terzo weekend di marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

