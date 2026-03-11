Domani sera la Roma affronterà una partita in cui l’attenzione sarà rivolta principalmente a un giocatore che, da gennaio, ha aumentato intensità e rendimento nella fase offensiva. L’attaccante in questione rappresenta il punto di riferimento principale per l’attacco della squadra avversaria, e le strategie per contenerlo sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori. La partita si preannuncia decisiva per le sorti di questa sfida.

Domani sera nell’attacco della Roma ce n’è solo uno da fermare: ma è quell’uno che da gennaio ha alzato i giri del motore della fase offensiva di Gasperini. Donyell Malen, ancora lui. Chi era l’attaccante indiavolato che lo scorso 25 settembre a Birmingham, al debutto con sconfitta (0-1) dei rossoblù in Europa League con l’ Aston Villa, con i suoi tagli per un’ora seminò il panico dalle parti di Skorupski e compagni? Precisamente lui, il classe ‘99 nazionale olandese che la Roma a gennaio ha prelevato in prestito oneroso, per 2 milioni, dal club inglese, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni praticamente già scritto: è sufficiente che i giallorossi si qualifichino per Champions o Europa League e che Malen accumuli il 50 per cento delle presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bene o Malen Italiano studia le contromisure

