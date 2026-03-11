Bene lavoro Digos e decreto sicurezza dopo scontri in stadio

La Digos ha eseguito sette perquisizioni in seguito agli scontri tra ultras avvenuti allo stadio Rocco il 2 novembre. Il Sap di Trieste ha commentato positivamente l’intervento, riconoscendone l’efficacia. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine e ha portato all’identificazione di diversi soggetti coinvolti negli incidenti. La situazione ha portato a un intervento deciso delle autorità per contrastare la violenza negli eventi sportivi.

Dopo le sette perquisizioni da parte della Digos in seguito agli scontri tra ultras al Rocco lo scorso 2 novembre, il Sap di Trieste esprime "il più vivo compiacimento e un sentito plauso per l'eccellente attività investigativa". I sette soggetti sono stati ricollegati ai fatti in base ai vestiti.