Benny Blanco ha commentato ironicamente la polemica sui suoi piedi sporchi, diventata virale dopo il primo episodio del podcast Friends Keep Secrets. In un messaggio sui social, il musicista ha scherzato sulla questione, affermando di avere un buon odore e di non aver fatto la doccia. La discussione ha attirato l’attenzione degli utenti, portando alla ribalta la questione degli ambienti digitali e delle reazioni agli episodi pubblicati.

Benny Blanco prova a chiudere con ironia la polemica sui suoi piedi sporchi, diventati virali dopo il primo episodio del podcast Friends Keep Secrets. Il produttore musicale, noto per aver lavorato con artisti come Ed Sheeran, Justin Bieber e Rihanna, era apparso a piedi nudi sul divano dell’amico e rapper Lil Dick y, mostrando alla telecamera piedi piuttosto impolverati. Un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori e che ha scatenato una raffica di commenti online. Blanco ha affrontato la questione nell’episodio più recente del podcast, pubblicato il 10 marzo. In studio con lui c’erano il cantante britannico Ed Sheeran, suo collaboratore di lunga data, il rapper e comico Lil Dicky e la co-conduttrice del podcast Kristin Batalucco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bel podcast, ma lavati i piedi e lava anche il pavimento”, “Ho un buon odore e anche se non faccio la doccia…”: parlo Benny Blanco dopo il ‘polverone’ social

Articoli correlati

“Non baciare i piedi di tuo marito, sono sporchi”: Selena Gomez travolta dalle critiche. Benny Blanco rivela: “Troppi operatori sul set il pavimento si è sporcato”In oltre un’ora di girato e tante chiacchiere nel format “Friends Keep Secrets”, ambientato a casa di Lil Dicky e di sua moglie Kristin Batalucco a...

Leggi anche: Selena Gomez bacia i piedi sporchi di Benny Blanco: il video spopola sui social e accende il dibattito