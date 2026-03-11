Beatrice Venezi un altro colpo di scena Si dimette il consigliere Tortato ma ammette | Nomina legittima

Un nuovo sviluppo sulla scena culturale veneziana: il consigliere Tortato si dimette dalla Fondazione “La Fenice” di Venezia, dichiarando che la nomina di Beatrice Venezi è legittima. La decisione segue le tensioni sorte tra le forze politiche e sindacali, che si sono opposte alla nomina, ratificata nel consiglio di ieri. La vicenda si aggiunge a un quadro di tensioni interne alla gestione della fondazione.

Cade una prima testa alla Fondazione "La Fenice" di Venezia a causa dell'opposizione politica e sindacale alla nomina di Beatrice Venezi, ratificata ieri dal consiglio. Cade una testa, ma con un gesto volontario, di protesta, da parte di un consigliere. "Ancora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado ", scrive, cutto ciò all'indomani del voto consultivo con cui lo stesso organismo presieduto dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha confermato la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale per quattro anni a partire dall'ottobre 2026.