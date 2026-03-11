Bayern travolge l’Atalanta | 6-1 un massacro totale

Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 6-1 in una partita di Champions League giocata a Bergamo il 10 marzo 2026. La squadra tedesca ha segnato sei gol, mentre i padroni di casa hanno realizzato un solo gol. La gara si è conclusa con un risultato nettamente favorevole ai campioni tedeschi.

Il Bayern Monaco ha inflitto una sconfitta schiacciante all'Atalanta nel match di Champions League disputatosi a Bergamo il 10 marzo 2026. Il risultato finale è stato un netto 6-1 a favore dei tedeschi, che hanno dominato ogni aspetto del gioco contro la squadra bergamasca. Vincent Kompany ha guidato la sua formazione verso una vittoria totale, mentre Raffaele Palladino ha la sua Atalanta travolta dalla superiorità tecnica e tattica degli ospiti. Sei reti segnano una serata in cui la macchina tedesca non ha lasciato scampo alla Dea. La Macchina Tedesca al Massacro. L'impatto della vittoria del Bayern è stato immediato e devastante per gli spettatori presenti allo stadio di Bergamo.