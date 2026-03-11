Durante la partita tra Bayern Monaco e Atalanta, i tifosi e i media hanno notato la presenza di Ausilio e Baccin sugli spalti. I dirigenti dell’Inter hanno assistito alla sfida tra le due squadre, mentre il Bayern ha dominato contro l’Atalanta. L’evento si è svolto sotto gli occhi degli osservatori nerazzurri, che hanno seguito attentamente l’andamento della partita.

Inter News 24 Bayern Monaco Atalanta, i bavaresi travolgono i bergamaschi mentre i vertici dei nerazzurri monitorano i protagonisti in campo. Il sipario della Champions League si è aperto su uno scenario a senso unico alla New Balance Arena, dove il Bayern Monaco ha impartito una durissima lezione di calcio all’ Atalanta. Quella che doveva essere una sfida equilibrata si è trasformata in un monologo tedesco, una prova di vigore che ha lasciato poco spazio alle repliche della squadra di casa. In tribuna d’onore, tra gli spalti dello storico impianto bergamasco, la presenza di Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, e del suo vice Dario Baccin, responsabile dell’area tecnica della compagine meneghina, non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bayern Monaco Atalanta, lezione di calcio sotto gli occhi dell’Inter: il motivo della presenza di Ausilio e Baccin sugli spalti

Articoli correlati

PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Bayern Monaco 1-6: brutta lezione per PalladinoVoti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League Dopo aver sconfitto ed eliminato...

L’Atalanta perde, ma vince sugli spalti: il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioniIl gesto di grande sportività mostrato dai tifosi dell'Atalanta al termine della partita persa contro il Bayern Monaco in Champions: uno stadio...

Approfondimenti e contenuti su Bayern Monaco Atalanta

Temi più discussi: A Bergamo fa festa solo il Bayern: lezione all'Atalanta che ne prende sei e saluta la Champions; Atalanta-Bayern Monaco risultato 1-6: dai tedeschi lezione di calcio; Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia; Le pagelle di Atalanta-Bayer Monaco 1-6: Olise (8,5) è un marziano, Pasalic (5,5) sigla il gol della bandiera. Lezione di calcio a Bergamo.

Atalanta-Bayern 1-6, gol e highlights: segnano Stanisic, Olise, Gnabry, Jackson e MusialaLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Bayern 1-6, gol e highlights: segnano Stanisic, Olise, Gnabry, Jackson e Musiala ... sport.sky.it

Video Atalanta Bayern Monaco (1-6) | Gol e highlights: doppietta di Olise (Champions League 2026)Video Atalanta Bayern Monaco (risultato finale 1-6) gol e highlights della partita giocata come andata degli ottavi di finale di Champions League stagione 25/26 ... ilsussidiario.net

La pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco complica la corsa dell’Italia nel ranking UEFA stagionale. Il distacco dalla Germania cresce e il quinto posto in Champions League per la Serie A diventa sempre più difficile: https://fanpa.ge/dVfH9 - facebook.com facebook

Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: "Loro a tratti ingiocabili, sapremo reagire" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com