È iniziata la prevendita online della moneta celebrativa dedicata agli 850 anni della Battaglia di Legnano. La Zecca ha aperto le vendite sul proprio sito, offrendo ai collezionisti e agli appassionati la possibilità di acquistare il nuovo pezzo. La moneta rappresenta un omaggio alla storica battaglia e si può acquistare fin da subito tramite il portale ufficiale.

C’è un nuovo tesoro pronto a far battere il cuore degli appassionati del Palio di Legnano. Da oggi si aprono infatti le prevendite sul sito della Zecca per acquistare la moneta celebrativa dedicata agli 850 anni della storica Battaglia di Legnano. Preziosa e carica di significato la moneta, dal valore nominale di 5 euro, è un manufatto rettangolare in argento proposto al prezzo di 90 euro. L’emissione ufficiale è prevista per il 26 maggio. Nei giorni più attesi della festa, il 30 e 31 maggio, il fine settimana del Palio, la moneta sarà acquistabile anche in città, nel pieno della rievocazione storica. L’edizione limitata è destinata a diventare un cimelio: solo 4mila esemplari coniati, la moneta è stata presentata a febbraio nella Sala degli Stemmi del Comune per la curiosità di contradaioli, appassionati e collezionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battaglia di Legnano. La moneta celebrativa in prevendita online

Ecco come sarà la moneta d'argento per gli 850 anni della Battaglia di Legnano

La Battaglia di Legnano. Una moneta per la storia

