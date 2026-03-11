A Bastia, via Acquara Superiore verrà asfaltata nei prossimi giorni. Il rifacimento del manto stradale, che durerà circa dieci giorni, mira a risolvere i problemi di praticabilità segnalati dai residenti da tempo. L’intervento riguarda la sostituzione completo del pavimento stradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui responsabili dell’intervento.

Il rifacimento del manto stradale di via Acquara Superiore a Bastia partirà nei prossimi giorni, risolvendo una situazione di impraticabilità denunciata da mesi dai residenti. L’intervento, anticipato rispetto al piano degli investimenti 2026-2028, durerà circa dieci giorni e mira a ripristinare la sicurezza e la percorribilità di questo collegamento vitale per le frazioni del Forese Sud. La strada, resa insicura da profonde buche aggravate dalle piogge autunnali e invernali, ha costretto i cittadini a ripetute richieste formali all’amministrazione comunale. L’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani ha confermato che l’opera è stata inserita in una variante dei lavori già in corso nelle aree limitrofe, permettendo un avvio immediato delle operazioni di riparazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bastia: via Acquara Superiore, asfalto nuovo in 10 giorni

Articoli correlati

Stellantis Cassino, profondo rosso: nuovo stop dal 27 febbraio. Nel 2026 lavorati solo 10 giorniLa comunicazione ai sindacati congela i reparti di lastratura e montaggio fino al 6 marzo.

Mangiasicuro! I 10 consigli dell’Istituto Superiore di SanitàSiamo davvero sicuri di seguire tutte le giuste accortezze in cucina? Dal corretto posizionamento degli alimenti nel frigorifero alla pulizia...

Altri aggiornamenti su Acquara Superiore

Discussioni sull' argomento Anticipati i lavori su via Acquara Superiore a Bastia dopo segnalazioni dei residenti; Bastia, strada impraticabile . In partenza il rifacimento.

Bastia, strada impraticabile . In partenza il rifacimentoIl grido d’allarme è stato lanciato e raccolto. Da mesi, alcuni residenti di via Acquara Superiore a Bastia chiedono interventi per risolvere diverse problematiche alla strada che conduce alle ... ilrestodelcarlino.it

Appello per una strada di Bastia: Impraticabile per le bucheL’emergenza stradale coinvolge anche Bastia, in particolare la strada di campagna denominata via Acquara Superiore, va sottolineato che è uno sterrato, ma permette di raggiungere diverse abitazioni. ilrestodelcarlino.it