Trieste ha concluso la sua partecipazione alla Basketball Champions League dopo la sconfitta contro Nymburk. La partita si è giocata ieri, e con questa sconfitta la squadra italiana è ufficialmente eliminata, poiché non può più qualificarsi per la fase successiva. La partita si è svolta in trasferta e ha segnato la fine del percorso in questa competizione.

Termina l’avventura della Pallacanestro Trieste nella Basketball Champions League. Con una giornata d’anticipo la squadra italiana è infatti sicura di non poter passare alla fase successiva. Fatale è stata l’ultima sconfitta, la quarta consecutiva, in casa dei cechi dell’Era Nymburk, che si sono imposti con il punteggio di 82-76. Con una sola vittoria all’attivo, quella alla prima che aveva fatto ben sperare contro Gran Canaria, Trieste infatti non ha più possibilità di chiudere nelle prime due posizioni ed ora le energie andranno tutte sul campionato, dove deve riscattare subito il pesantissimo ko dell’ultimo turno contro Reggio Emilia. A Trieste non sono bastati i 19 punti di Jahmi’us Ramsey, i 17 di Jarrod Uthoff (anche 8 rimbalzi) e poi anche la doppia doppia di Mady Sissoko, che ha messo a referto 12 punti e 11 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trieste perde con Nymburk ed è eliminata dalla Champions League

