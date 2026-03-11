Basket Nba pazzesco Bam Adebayo | 83 punti contro i Wizards

Nella partita tra gli Miami Heat e i Washington Wizards, Bam Adebayo ha segnato 83 punti, stabilendo un nuovo record personale e superando gli 81 punti di Kobe Bryant. La prestazione del giocatore ha permesso alla sua squadra di vincere la sfida. La sua performance lo colloca al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori in una singola partita della NBA, dietro solo ai 100 punti di Wilt Chamberlain.

Roma, 11 mar. (askanews) – Nottata storica per Bam Adebayo, che nella vittoria dei suoi Heat su Washington segna 83 punti, superando così gli 81 di Kobe Bryant e piazzandosi solo dietro ai leggendari 100 di Wilt Chamberlain. Per il centro di Miami la sfida contro gli Wizards segna anche il record assoluto di tiri liberi segnati (36) e tentati (43), mentre le 22 triple tentate lo mettono al 3° posto nella specifica classifica. Il tabellino personale di Adebayo destinato a entrare nei libri di storia del gioco: 83 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 2 stoppate, 2043 dal campo, 722 da tre e 3643 dalla lunetta in poco meno di 42 minuti totali giocati L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

