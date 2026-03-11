La nazionale italiana di basket femminile si prepara a disputare la partita contro Porto Rico, segnando l'inizio delle qualificazioni per i Mondiali del 2026. La sfida si inserisce nel quadro delle gare pre-qualificatorie che si svolgono durante una settimana a San Juan, dove le squadre cercano di ottenere il pass per il torneo mondiale. La fase si svolge in un’unica settimana, con tutte le gare concentrate in questo periodo.

Premondiale, qualificazioni Mondiali: chiamate tutto come volete, ma la storia è sempre una. Ed è fatta di una caccia a Berlino 2026 che andrà a concentrarsi tutta in un’unica settimana, quella di San Juan. Qui l’Italia tenterà le proprie carte con il favore di poterle giocare bene, ma l’esordio è di quelli da non sottovalutare. C’è Porto Rico nell’altra metà campo, con un potenziale di calore del pubblico particolarmente importante. La squadra azzurra, su questo ci sono pochi dubbi, è più forte di quella portoricana. Lo è in senso assoluto, nel senso che se il quintetto di Porto Rico può di sicuro, se non prevalere, perlomeno tenere il passo rispetto a quello italiano, ciò che conta è la profondità, e lì cominciano i problemi per la selezione allenata da Gerardo Batista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Italia, contro Porto Rico comincia la corsa verso i Mondiali 2026

