La Regione Basilicata ha formalmente ricostituito la Consulta Regionale per la Famiglia con un decreto firmato dal presidente Vito Bardi. La riunificazione di questo organismo mira a riattivare i tavoli di confronto e collaborazione dedicati alle questioni familiari nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna il ripristino di un organismo che era stato sospeso in passato.

La Regione Basilicata ha ufficialmente ricostituito la Consulta Regionale per la Famiglia attraverso un decreto firmato dal Presidente Vito Bardi. Questo organismo, previsto dalla Legge Regionale n.45 del 2000, tornerà pienamente operativo grazie all’impegno del Forum delle Associazioni Familiari Basilicata e del suo presidente, l’ingegnere Gianfranco Apostolo. Il nuovo corpo consultivo sarà presieduto direttamente dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, garantendo un canale diretto tra istituzioni e società civile. La composizione dell’organo include rappresentanti di associazioni come Oltre Noi, Crescere Insieme e il Forum del Terzo Settore, oltre a tecnici sanitari e rappresentanti dei comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Basilicata: la Consulta Famiglia torna operativa

