Baseball l' Italia nella leggenda | sconfitti gli Usa a Houston

Nella notte italiana, alle cinque, l’Italia di baseball ha battuto gli Stati Uniti a Houston, un risultato che sta facendo parlare gli appassionati. La partita si è conclusa con una vittoria inattesa per gli azzurri, che hanno saputo superare una delle nazionali più forti al mondo in un match giocato con grande determinazione. Questo successo entra di diritto nella storia dello sport italiano.

AGI - L'Italia che batte gli Stati Uniti nel baseball è un'impresa leggendaria. Quanto accaduto nella notte italiana – erano le ore 5.19 – a Houston, il successo degli azzurri dello sport del 'batti e corri' sugli statunitensi per 8 a 6 al World Baseball Classic, resterà per sempre nella storia dello sport azzurro e nei ricordi di decine di migliaia di tifosi italiani e anche americani. Nel corso del match gli azzurri erano riusciti a portarsi in vantaggio addirittura di 8 punti, un'enormità. I protagonisti della vittoria. Frombolieri dell'Italia sono stati Michael Lorenzen con i suoi lanci micidiali, Kyle Teel, Sam Antonacci e Jac Caglianone con i loro fuoricampo.