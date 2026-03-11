Baseball Italia leggendaria | ?batte gli Stati Uniti al World Classic e fa la storia

Il 11 marzo a Houston, la nazionale italiana di baseball ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio di 8-6 durante il World Classic. La vittoria rappresenta un risultato storico per il baseball italiano, che si è imposto in una partita decisiva contro una delle squadre più forti al mondo. La partita ha visto i giocatori italiani mettere a segno punti cruciali nel corso dell'incontro.

(Adnkronos) – A Houston, l'Italia fa la storia oggi mercoledì 11 marzo. Battendo per 8-6 gli Stati Uniti, la Nazionale di Francisco Cervelli ha ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball nazionale. Sebbene non si sia trattato della prima vittoria contro gli Usa, mai gli Azzurri avevano battuto gli Stati Uniti con in campo tutti major leaguer, e mai a questo livello. Alle 5.19 italiane dell'11 marzo 2026, è accaduto e la data verrà ricordata. Con un'Italia capace di andare in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

