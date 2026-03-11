Baseball | Italia batte Usa 8-6 un’epopea a Houston

Nella notte del 10 marzo a Houston, la nazionale italiana di baseball ha affrontato gli Stati Uniti in una partita del World Baseball Classic. L’incontro si è concluso con un punteggio di 8-6 in favore dell’Italia, che ha dimostrato determinazione e abilità sul campo. La sfida ha coinvolto giocatori di entrambe le squadre, regalando un risultato inaspettato e molto commentato.

La notte italiana del 10 marzo si è trasformata in un’epopea sportiva a Houston, dove la nazionale di baseball ha abbattuto gli Stati Uniti per 8-6 nel World Baseball Classic. L’incontro, disputato al Daikin Park, ha l’Italia prendere il comando con un vantaggio massiccio e resistere all’assalto finale degli avversari. Questo risultato non è solo una vittoria tecnica, ma un evento che ridefinisce le aspettative sullo sport del batti e corri nel nostro paese. L’atmosfera nello stadio da 41mila posti era elettrica, con un tetto retrattile aperto su una folla mista di tifosi italiani e americani. La partita si è conclusa con un punteggio netto, dopo che gli statunitensi hanno cercato invano di recuperare lo svantaggio accumulato nelle riprese precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

