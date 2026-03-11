Bartolozzi blindata Ma da Palazzo Chigi trapela irritazione

Bartolozzi è stato messo sotto protezione, mentre da Palazzo Chigi filtrano segnali di irritazione. In questi giorni era previsto il rilancio della campagna referendaria di Giorgia Meloni, ma la premier fatica a ottenere spazio e visibilità pubblica. La situazione si presenta con tensioni interne e difficoltà nel comunicare con il pubblico, creando un clima di incertezza sulla prosecuzione delle iniziative politiche in programma.

Vizio di riforma Nordio prova a chiudere il caso, nonostante i mugugni a destra. Le opposizioni chiedono che il ministro riferisca in aula. Dibattito anche sui regolamenti: può un funzionario esternare senza l'ok del ministro? Dovevano essere i giorni del ritorno sulla scena della campagna referendaria di Giorgia Meloni, ma la premier fatica a far sentire la sua voce. Per la guerra e le reazioni a catena che ha scatenato, ma anche per il caso di Giusi Bartolozzi, capogabinetto del ministero della giustizia al centro della bufera per le parole pronunciate in una trasmissione televisiva contro le magistratura.