Bartolozzi | altro fuoco sulle toghe Chigi irritato Nordio la difende

Che prova a giustificarsi con una nota: «Lo ribadisco con profondo dispiacere, quelle parole sono state tratte da un discorso molto più ampio e quindi piegate a una lettura fuorviante. Non ho mai attaccato la magistratura che anzi, in più di un’occasione, ho difeso». Bartolozzi sostiene che in quel fatidico dibattito sulla tv siciliana TeleColor «avevo ribadito la piena fiducia verso la categoria nel suo complesso e l’importanza della riforma come strumento in grado di restituire a essa una credibilità che, per la degenerazione delle correnti, risulta offuscata. Spiegavo che la particolare attenzione data dal governo al processo penale deriva dalla drammaticità degli effetti che esso porta nella vita delle persone, specie quando a trovarsi al centro dell’azione giudiziaria è qualcuno che sa di non aver commesso nulla di male. 🔗 Leggi su Laverita.info

