Bari vs Reggiana trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Bari e Reggiana in una partita decisiva per la zona retrocessione. La gara si svolge in Italia e rappresenta un momento importante per le due squadre che tentano di migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta su una piattaforma dedicata.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Punti pesantissimi in palio per la lotta salvezza, con entrambe le squadre che annaspano nei bassifondi della classifica. Bari vs Reggiana si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 2026 presso lo stadio San Nicola. BARI VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il momento dei pugliesi è tutt'altro che sereno. Dopo un timido segnale di ripresa con le due belle vittorie contro Sampdoria ed Empoli, è arrivata la disfatta di Pescara, che ha messo sottosopra l'ambiente. Nonostante ciò, la squadra di Longo sa che per potere sperare nla salvezza deve fare bottino pieno contro la Reggiana.