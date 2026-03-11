A Bari, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver portato un ordigno incendiario a un'assemblea dei Testimoni di Geova. L'individuo è stato fermato grazie all'odore di benzina che ha attirato l'attenzione degli agenti durante l'evento. La polizia ha sequestrato l'ordigno e proceduto con l'arresto dell'uomo sul posto.

Eseguito un arresto a Bari per fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e turbamento di funzioni religiose. Un uomo di 39 anni, barese, è stato individuato come sospettato di aver introdotto un ordigno incendiario durante una funzione religiosa dei Testimoni di Geova, lo scorso 1° marzo, nel quartiere Carrassi. L'intervento è stato motivato da un atto intimidatorio che ha destato allarme tra i presenti. Le indagini e l'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione ha preso avvio dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio del 1° marzo. Durante una funzione religiosa presso la Sala del regno dei Testimoni di Geova, alla quale partecipavano oltre 70 fedeli, tra cui diversi bambini, un uomo si è presentato chiedendo di assistere alla cerimonia.

Bari, va a un'adunanza dei Testimoni di Geova con un ordigno: l'odore di benzina lo incastra, arrestato

