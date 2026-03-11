Barella sotto processo | la crisi del leader mette a rischio lo sprint Inter

Barella è sotto processo e la crisi del suo ruolo inizia a preoccupare l’Inter, che mantiene comunque un vantaggio di sette punti in classifica. Mentre la squadra di Cristian Chivu segna il passo e si concentra sulla corsa scudetto, alle sue spalle si avverte un clima di tensione crescente. La situazione di uno dei giocatori più rappresentativi rischia di influenzare lo sprint finale dei nerazzurri.

L' Inter di Cristian Chivu osserva la classifica dal rintocco dei 7 punti di vantaggio, ma dietro la serenità del primato si agita il nervosismo di uno dei suoi leader carismatici. Nicolò Barella attraversa il momento più opaco della sua lunga militanza nerazzurra, una crisi che non è solo di numeri, ma di postura ed efficacia agonistica. Il simbolo plastico di questo appannamento è diventato virale ben oltre i confini nazionali: quel "tuffo" teatrale contro il Bodo Glimt in Champions League, tentativo disperato e infruttuoso di lucrare un rigore, ha cristallizzato l'immagine di un giocatore che ha smarrito la bussola della concretezza. L'eclissi dei dati: un apporto dimezzato.