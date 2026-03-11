Barcellona allarme peste suina | chiuso un parco

A Barcellona, un cinghiale morto infetto da peste suina è stato trovato nel Parco di Colliserola. Questo rappresenta il primo caso di peste suina nella città, poiché fino ad ora il virus era stato rilevato solo nella provincia. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente l’area del parco per motivi di sicurezza.

È stato ritrovato un cinghiale morto infetto da peste suina nell’area del Parco di Colliserola. È il primo caso di peste suina che si verifica a Barcellona, prima infatti, il virus era circoscritto nella provincia della capitale catalana. La PSA non rappresenta un danno per la salute dell’uomo ma comporta gravi rischi a livello economico Si è verificato il primo caso di peste suina a Barcellona: 200 cinghiali sono risultati positivi al virus in provincia, ora il perimetro di sicurezza è stato ampliato a 18 comuni della città di Gaudì. Il virus PSA (peste suina africana) è stato individuato in un cinghiale morto trovato nell’ampia area naturale del Parco di Colliserola e le autorità hanno chiuso l’accesso al parco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

