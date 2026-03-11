Bar di Roma | 5 quartieri una città vera e lontana dai
Un nuovo documentario intitolato BAR: Benvenuti a Roma sarà presto disponibile sulla piattaforma Prime Video. La produzione, curata da Unicorn e diretta da Roberto Maria Nesci con la sceneggiatura di Maria Rita Di Bari, nasce dalla trasformazione di un profilo Instagram dedicato ai bar della Capitale. Il film esplora la città attraverso cinque quartieri distinti, utilizzando i locali come punti di osservazione per raccontare le vite dei romani lontani dalle narrazioni turistiche. La storia parte dal digitale per approdare allo schermo grande, trasformando una serie di storie social in un racconto cinematografico che attraversa il tessuto urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
