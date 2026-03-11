Bando affitti | il resoconto del comune di Bibbiena

Il Comune di Bibbiena ha ricevuto 85 domande per il bando di integrazione del canone di locazione, aperto nel 2026. Questa iniziativa mira a sostenere chi ha bisogno di aiuto per il pagamento degli affitti. Il bando è stato pubblicato all’inizio dell’anno e le domande sono state raccolte fino alla scadenza. Nessuna altra informazione sui criteri di assegnazione o sui destinatari.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Sono state 85 le domande presentate a seguito del bando per l’integrazione del canone di locazione, promosso dal Comune di Bibbiena per il 2026. A seguito della selezione fatta secondo i termini definiti dal bando, sono state ammesse 52 domande ed escluse 33. L’importo minimo erogato è stato di 250 euro, mentre l’importo massimo è stato di 930 euro. L’investimento totale sul Bando Affitti è stato di 26.521 euro, di cui 11.521 erogati dalla Ragione Toscana e 15.000 direttamente dal Comune di Bibbiena. Il bando era destinato alla formazione della graduatoria di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

