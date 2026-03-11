Bandabardò in concerto all’Arena delle balle di paglia per la rassegna Romagna in fiore
La Bandabardò si esibisce all’Arena delle balle di paglia di Cotignola nell’ambito della rassegna “Romagna in fiore”. La band apre ufficialmente il programma musicale della manifestazione, portando sul palco il suo repertorio di canzoni dal vivo. L’evento si svolge in una località della provincia di Ravenna e coinvolge il pubblico presente alla manifestazione.
La Bandabardò arriva a Cotignola per “Romagna in fiore”, aprendo con il suo concerto il programma ravennate della rassegna. Sabato 2 maggio il gruppo fiorentino sarà protagonista di un live all’Arena delle balle di paglia, l’anfiteatro di paglia unico nel suo genere in Romagna che da anni ospita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Niccolò Fabi è il primo ospite della rassegna "Romagna in Fiore"È con Niccolò Fabi il primo appuntamento confermato di Romagna in Fiore, sabato 23 maggio alle 16 alla Torraccia
La musica torna ad accendere la stagione estiva con la rassegna "Romagna in fiore": a Forlì ospite d'eccezione Irene GrandiTorri, giardini e parchi urbani, un anfiteatro di paglia, il lungofiume del Bidente e una riserva forestale.
