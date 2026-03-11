Un'organizzazione criminale ha sottratto più di 1,5 milioni di euro a 89 vittime tramite truffe online con siti falsi e falsi operatori bancari. Le autorità hanno sequestrato beni per un importo equivalente, cercando di fermare le attività illecite. L’operazione ha portato allo smantellamento della banda e alla confisca di beni.

Un’organizzazione criminale ha sottratto oltre un milione e mezzo di euro a 89 vittime attraverso l’inganno di finti operatori bancari, portando le autorità a sequestrare beni per la stessa cifra. Le indagini della procura di Salerno hanno coinvolto 68 indagati e si sono estese su diverse province italiane, inclusa Roma. Il meccanismo fraudolento si basava sull’invio di link verso siti contraffatti che simulavano ambienti bancari reali, spingendo gli ignari cittadini a inserire dati sensibili. Una volta ottenute le credenziali, i criminali svuotavano i conti correnti delle vittime e riciclavano il denaro tramite prelievi contanti o conversione in criptovalute su exchange esteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banda smontata: 1,5 milioni rubati con siti finti

Articoli correlati

Banda arrestata: furti a slot machine con furgoni rubatiSommario Una banda di tre uomini, tutti di nazionalità rumena e residenti ad Ancona, è stata arrestata nel cuore della notte tra venerdì e sabato dai...

Banda smantellata: 800mila euro rubati con clonazione SIMLa Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha smantellato una rete criminale internazionale operante nel Molise, con perquisizioni eseguite...