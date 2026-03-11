Bambini del bosco rafforzata la sorveglianza per la giudice La sociologa | Troppa esposizione mediatica tutelare i piccoli che non possono esprimersi

La giudice ha deciso di rafforzare la sorveglianza sui bambini del bosco, mentre una sociologa sottolinea che i piccoli sono troppo esposti ai media, rendendo necessaria una maggiore tutela. La discussione si concentra sui modelli familiari non convenzionali e sulla reale protezione dei minori, che secondo alcuni esperti dovrebbe andare oltre le norme giuridiche per garantire il benessere dei bambini.

“Se parliamo di modelli familiari non convenzionali, si aprono una serie di scenari importanti. La reale tutela dei minori andrebbe considerata non soltanto dal punto di vista normativo”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). (ANSA FOTO) – Notizie.com Il caso della famiglia del bosco di Palmoli, non lontano da Chieti, sta calamitando nuovamente l’attenzione dell’Italia intera. 🔗 Leggi su Notizie.com

