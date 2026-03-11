Nella partita tra Miami e un avversario non specificato, Bam Adebayo ha totalizzato 83 punti, stabilendo un nuovo record NBA. L’evento si è svolto al Kaseya Center di Miami tra la notte dell’10 e l’11 marzo 2026. Nessun altro giocatore aveva superato i 81 punti in una singola partita negli ultimi 64 anni, rendendo questa prestazione storica.

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2026, al Kaseya Center di Miami, Bam Adebayo ha fatto qualcosa che nessun cestista aveva mai fatto negli ultimi 64 anni: segnare più di 81 punti in una singola partita NBA. Il centro dei Miami Heat ha chiuso la sfida contro i Washington Wizards con 83 punti, trascinando la sua squadra alla vittoria per 150-129. Una notte che entra di diritto nei libri di storia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miami HEAT (@miamiheat) Edrice Femi “Bam” Adebayo è nato il 18 luglio 1997 a Newark, nel New Jersey, da genitori di origini nigeriane. Il soprannome “Bam” lo ha ricevuto dalla madre da piccolo, ispirata al personaggio dei Flintstones “Bam-Bam Rubble”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bam Adebayo incontenibile: 83 punti e l’NBA torna a vedere qualcosa che non accadeva da 64 anni

