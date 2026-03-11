Bam Adebayo 83 punti che entrano nella storia NBA in una notte leggendaria
Durante una partita di NBA, Bam Adebayo ha segnato 83 punti, stabilendo un nuovo record. Ha giocato quasi 42 minuti, con un’efficace percentuale di tiro, tra cui 7 triple su 22 tentativi, e ha realizzato 36 su 43 tiri liberi. La sua prestazione rimarrà nella storia del campionato come una delle più impressionanti mai registrate.
41 minuti e 54 secondi in campo, 2043 dal campo con 722 da tre punti e 3643 ai tiri liberi, che non è neanche un dato privo di senso viste le buone medie sempre tenute in tal senso nella carriera. Bam Adebayo nella storia ci è entrato così, dritto dalla porta principale, con 83 punti che hanno sconvolto l’intero mondo NBA, trovatosi ad assistere a qualcosa di enorme. 31 punti nel primo quarto, 12 nel secondo, altri 20 nel terzo e ulteriori 21 nell’ultimo per il centro di Newark, classe 1997, quattordicesima chiamata al Draft 2017 e da allora sempre con la maglia dei Miami Heat. Una progressione che ha quasi spaventato perfino Erik Spoelstra, uno che in carriera ne ha viste tante anzi tantissime. 🔗 Leggi su Oasport.it
