Balenciaga Trench ‘deconstructed’ | Guida completa

Balenciaga ha presentato il trench ‘deconstructed’, un nuovo modello di capospalla che mette in evidenza dettagli destrutturati e finiture innovative. La guida completa fornisce tutte le informazioni sul design, i materiali e le caratteristiche distintive di questa versione del classico trench. L’articolo include anche una nota di trasparenza, specificando la presenza di link di affiliazione e la possibilità di ricevere commissioni dagli acquisti effettuati tramite questi collegamenti.

Twill deconstructed: tra artigianalità industriale e rottura delle regole. L'evoluzione del tessuto twill nella visione di Balenciaga. Il cuore di questo trench risiede nell'uso del twill di cotone, un tessuto strutturato che tradizionalmente simboleggia la robustezza classica. Balenciaga Trench 'Deconstructed' Nel modello 'Deconstructed', questo materiale non è semplicemente cucito, ma viene manipolato per sfidare le convenzioni sartoriali tradizionali.