A Bagnacavallo sono stati stanziati 468mila euro per rifare 6 chilometri di strada, intervento che riguarda le infrastrutture danneggiate dall’acqua. La riapertura di queste strade è un passaggio importante per il ripristino della viabilità e delle attività locali. Il lavoro riguarda in particolare le arterie che erano state interdette a causa dei danni subiti.

La riapertura delle infrastrutture danneggiate dall’acqua segna una tappa cruciale per il tessuto economico e sociale di Bagnacavallo. A partire dal 16 marzo, un intervento da 468 mila euro trasformerà sei chilometri di via Aguta, garantendo al contempo l’accesso ai residenti privati durante i due settimane di lavori. Questo progetto, finanziato dai fondi del Pnrr e gestito nell’ambito dell’ordinanza 45 della Struttura commissariale, non è un semplice rifacimento asfaltico ma un atto di resilienza contro gli effetti duraturi degli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna Occidentale. L’impresa Zini Elio di Imola ha assunto la responsabilità tecnica dell’intervento, coordinata dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale come soggetto attuatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnacavallo: 468mila euro per rifare 6 km di strada

Articoli correlati

Leggi anche: Ubriaco, sfreccia a oltre 110 km/h in città: dovrà rifare l'esame della patente

Via Regnoli, strada da rifare: "Quasi inevitabile la chiusura". Timori per negozi e residentiNel cuore di Forlì c’è una via che negli ultimi 15 anni si è mossa in direzione opposta rispetto alla tendenza generale.

Tutto quello che riguarda Bagnacavallo 468mila euro per rifare 6...

Argomenti discussi: Intervento da 468mila euro per la sistemazione di via Aguta a Villanova.

Intervento da 468mila euro per sistemare via Aguta a Villanova di BagnacavalloIl Comune di Bagnacavallo informa che partiranno lunedì 16 marzo, condizioni meteo permettendo, i lavori di ripristino del manto stradale in via Aguta, ... ravennanotizie.it

Lavori su via Aguta: un investimento da 468 mila euro per il rifacimento dell’asfalto alluvionatoIl cantiere nella frazione ha una durata prevista di due settimane e sarà finanziato attraverso fondi del Pnrr ... ravennaedintorni.it