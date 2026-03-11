baci e abbracci poi il furto arrestata coppia di ladri

Una coppia di ladri è stata arrestata nel Mugello dopo aver messo a segno un furto. I due, provenienti da Firenze, sono stati seguiti e monitorati dagli agenti del commissariato di Rifredi fin da Rignano sull’Arno. Dopo aver scambiato baci e abbracci, sono stati fermati dai poliziotti che li avevano intercettati durante le loro mosse.

di Nicola Di Renzone Bonnie e Clyde all’italiana? O, più semplicemente, una coppia di ladri che da Firenze nei giorni scorsi è arrivata fino in Mugello, senza però accorgersi dei poliziotti del commissariato di Rifredi che li hanno seguiti e osservati fin da Rignano sull’Arno. E che alla fine li hanno pure arrestati. Non c’è infatti niente di romanzesco nei fatti che sono accaduti nella mattina di giovedì 5 Marzo tra San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello. Una vicenda iniziata, come detto, a Rignano; dove gli agenti del commissariato di Rifredi stavano svolgendo un servizio di osservazione e controllo, disposto in seguito alla segnalazione di frequenti furti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

