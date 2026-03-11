Baby tennisti argentani in evidenza nel week end

Grande successo di partecipanti al Ct Argenta, dove nel week end appena concluso si è svolta la terza tappa FJP provinciale. Numerosi i giocatori di casa presenti che hanno monopolizzato il torneo piazzandosi in fondo praticamente in tutte le categorie presenti. Nella categoria Orange maschile, l'argentano Antonio Cortesi supera in finale l'atleta del JB Sport Ferrara Mirko Italiani. Nelle categorie green maschile e super green maschile arrivano in fondo tutti atleti del Ct Argenta. In entrambi i tornei trionfa il 2014 argentano Francesco Negri, superando nella categoria Green Olmo Fiorentini e nella categoria Super Green Mattia Amadori. Per Francesco Negri si tratta del secondo successo di tappa consecutivo nella categoria Green dopo quello ottenuto sui campi del Cus.