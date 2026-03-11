Azzurre ora riprendetevi il mondo | Vogliamo continuare a sognare

Le azzurre di pallavolo sono pronte a riprendere il loro cammino internazionale. Dopo aver conquistato una medaglia di bronzo all’Europeo, questa notte alle 1 a Portorico affrontano la loro prima partita contro una squadra locale. La squadra italiana è in attesa di iniziare il torneo con l’obiettivo di proseguire il percorso iniziato, con la voglia di continuare a sognare.

Azzurre, ora riprendetevi il mondo. Questa notte all'una, l'Italia di coach Capobianco debutta a San Juan contro Portorico nel torneo di qualificazione al Mondiale di Berlino, in programma a settembre. Un Mondiale che alla nostra Nazionale manca da 32 anni. Un girone, cinque partite in sette giorni: le prime tre squadre andranno a Berlino, oltre agli Stati Uniti già qualificati. Dopo il bronzo all'Europeo della scorsa estate, per le azzurre il Mondiale non è più solo un sogno, ma l'obiettivo: ci hanno mostrato di cosa siamo capaci. E in Portorico le azzurre devono consolidare quanto costruito. "Questa squadra è perfetta nelle cose importanti", spiegava Capobianco nel discorso di inizio raduno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

