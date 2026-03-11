Avvocato Ligas invade Milano | la campagna marketing che ha fermato la città

Un avvocato gigante è stato issato con una gru davanti al Tribunale di Milano, mentre un martello da giudice è stato posizionato sotto un cavalcavia. Manifesti con immagini ironiche sono comparsi tra il Duomo e i Navigli, coinvolgendo diverse zone della città. L'iniziativa pubblicitaria ha attirato l'attenzione di residenti e passanti, trasformando temporaneamente il centro di Milano in un palcoscenico urbano.

