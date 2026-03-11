Avis Montegranaro | Pesci eletto +33% donazioni e 42

Il 6 marzo 2026, l’associazione Avis di Montegranaro ha eletto Dino Pesci come nuovo presidente. Dopo l’elezione, le donazioni sono aumentate del 33 per cento, portando il totale a 42. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’organizzazione nel territorio veregrense.

Nel cuore del territorio veregrense, il 6 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per l'associazione Avis di Montegranaro con l'elezione di Dino Pesci alla presidenza. Il nuovo consiglio direttivo, composto da quattordici membri tra giovani ed esperti, si è insediato per guidare l'ente verso il quadriennio 2026-2030. Questa scelta segue la chiusura dell'anno solare 2025, che si è rivelata eccezionale grazie a un incremento del 33% nelle donazioni e all'adesione di quarantadue nuovi soci, prevalentemente under 25. Il ritorno di Pesci alla guida rappresenta una continuità nel rispetto delle tradizioni locali, pur aprendo nuove prospettive operative.