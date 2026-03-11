avis in campo tra aziende e scuole

I rappresentanti di Avis sono tornati alla Cnh Industrial di via Leonardo da Vinci, dopo aver visitato l’azienda di San Piero in Bagno lo scorso novembre. La visita si inserisce in un ciclo di incontri tra l’associazione e le realtà locali, coinvolgendo sia aziende che scuole. L’obiettivo è promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e rafforzare i rapporti con il territorio.

Dopo la visita all’azienda di San Piero in Bagno, effettuata nel novembre scorso, i rappresentanti di Avis sono tornati alla Cnh Industrial (ex Fiat) di via Leonardo da Vinci. E questo volta il gruppo, guidato dal presidente della sezione Avis di San Piero, Giuseppe Pretolani, e dal suo collega di Avis Cesena, Gualtiero Giunchi, ha portato in azienda medici, infermieri e un’ambulanza attrezzata, per consentire ai dipendenti, che lo desideravano, di effettuare gli esami preparatori alla donazione. L’obiettivo dichiarato, oltre a quello di sensibilizzare sull’importanza del dono del sangue, era soprattutto quello di reclutare nuovi donatori, per continuare così a garantire l’autosufficienza ematica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

