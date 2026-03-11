Un uomo di 29 anni di origine tunisina è stato arrestato a Firenze nella serata del 6 marzo dai carabinieri in via Canova. Durante un controllo, i militari hanno trovato nel veicolo 17 dosi di cocaina. L’uomo è stato condotto in caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito sul posto.

Firenze, 11 marzo 2026 – Trovato con 17 dosi di cocaina in auto, arrestato in via Canova. Un uomo di 29 anni, di origine tunisina, è stato fermato dai carabinieri nella serata del 6 marzo a Firenze e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto durante un servizio di pattuglia nella zona di via Canova, dove i militari hanno fermato una Volkswagen Golf con alla guida il giovane, classe 1997. Fin dai primi momenti l’uomo è apparso particolarmente agitato, un atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche e a procedere con un’ispezione più accurata del veicolo. L’intuizione era giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aveva 17 dosi di cocaina in macchina: arrestato

