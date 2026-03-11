Aversa capitale delle vincite | 6 terni centrati con gli stessi numeri Vinti oltre 220mila euro

Aversa si conferma come la città più fortunata d’Italia nell’ultima estrazione del Lotto, con sei terni centrati usando gli stessi numeri. In totale, sono stati vinti oltre 220 mila euro, rendendo questa serata particolarmente favorevole per i giocatori locali. La città si distingue per il numero di vincite e l’ammontare complessivo dei premi conseguiti.

Serata particolarmente fortunata per Aversa, che nell'ultima estrazione del Lotto si è imposta come la città più premiata d'Italia. Ben sei delle dieci vincite più alte registrate nel concorso sono state centrate proprio nella città normanna, per un totale che supera i 220mila euro.

Centrati tre ambi e un terno, vinti oltre 23mila euro nel casertanoLa fortuna sorride alla Campania con l'ultimo concorso del 10eLotto e del Lotto, e tra le località in festa c'è anche Cellole.

Aversa capitale delle vincite: 6 terni centrati con gli stessi numeri. Vinti oltre 220mila euroL'ultima estrazione premia la provincia di Caserta: giocate da 10 euro trasformate in vincite fino a 45mila euro grazie al terno 26-35-87 sulla ruota di Napoli.

Aversa regina del Lotto, vinti oltre 220mila euro grazie al terno fortunatoAversa è stata la protagonista assoluta dell'ultima estrazione del Lotto. Ben sei delle dieci vincite più alte del concorso di ieri sera, sono state infatti centrate nella città campana.