La Prefettura di Teramo in Abruzzo ha recentemente aggiornato l’elenco delle strade su cui sono installati autovelox. Sono stati definiti nuovi tratti e limiti di velocità per il controllo elettronico della velocità. La modifica riguarda le aree dove i dispositivi sono autorizzati a operare ufficialmente. L’aggiornamento entra in vigore immediatamente e riguarda diverse strade della provincia.

Nel cuore dell’Abruzzo, la Prefettura di Teramo ha appena aggiornato l’elenco delle strade dove i dispositivi per il controllo della velocità possono operare ufficialmente. Il nuovo decreto, firmato dal Prefetto Fabrizio Stelo, sostituisce integralmente il provvedimento del 29 settembre 2025 e definisce con precisione metrica i tratti stradali autorizzati per il rilevamento differito delle infrazioni al Codice della Strada. Questa decisione segue un iter burocratico preciso: dopo che la Polizia Stradale di Teramo ha completato l’istruttoria tecnica, sono state integrate le richieste di rettifica pervenute dagli enti proprietari delle strade, garantendo così che ogni dispositivo sia installato solo dove il parere tecnico è stato positivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Autovelox in Abruzzo: nuovi tratti e limiti aggiornati

