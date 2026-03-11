Autobus in fiamme terrore nel centro della città | morti e feriti poi la scoperta

Un autobus ha preso fuoco nel cuore della città durante la sera, causando panico tra i passanti. Le fiamme hanno provocato alcune vittime e feriti, mentre i soccorritori intervenivano rapidamente per mettere in sicurezza la zona. Dopo l’incendio, è stata effettuata una verifica per accertare le cause dell’incidente. La scena è stata evacuata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Un violento incendio ha trasformato un normale tragitto serale in una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica svizzera. Un autobus postale è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, provocando morti e feriti tra i passeggeri e generando scene di panico tra chi si trovava nelle vicinanze. In pochi minuti il mezzo è stato completamente divorato dal fuoco, mentre i soccorritori cercavano di intervenire tra il fumo e le grida dei testimoni. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando diverse chiamate di emergenza hanno segnalato un bus in fiamme lungo il suo percorso abituale. Le prime informazioni parlavano di un incidente gravissimo, ma la reale portata della tragedia è emersa solo con il passare delle ore, quando i soccorritori hanno iniziato a fare i conti con un bilancio sempre più drammatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: diversi morti e feriti. Un testimone: "Un uomo si è dato fuoco"

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: "Un uomo si è dato fuoco"

