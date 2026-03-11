Un autobus di linea a Kerzers, in Svizzera, ha preso fuoco, provocando sei morti e cinque feriti. Per alcuni minuti, la scena ha ricordato un possibile attacco terroristico, con l’autobus avvolto dalle fiamme e il fumo che riempiva l’interno dell’abitacolo. I passeggeri rimasti intrappolati hanno cercato di mettersi in salvo mentre l’incendio si diffondeva rapidamente.

Per alcuni interminabili minuti è sembrato l’inizio di un attentato terroristico. Un autobus di linea trasformato in una torcia, persone intrappolate tra le fiamme e il fumo che invade l’abitacolo mentre i passeggeri cercano di uscire. La tragedia che ha colpito la Svizzera nel tardo pomeriggio a Kerzers, nel Canton Friburgo, ha immediatamente riacceso l’incubo terrorismo in Europa, già attraversata da una fase di forte tensione internazionale. Il bilancio è pesantissimo: sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni gravissime. L’episodio è avvenuto su un autobus giallo della Posta svizzera, i mezzi pubblici che collegano le piccole località della Confederazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autobus in fiamme in Svizzera, l'incubo terrorismo torna a farsi sentire: 6 morti e 5 feriti a Kerzers

