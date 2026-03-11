Un designer ha creato un render che reinterpreta l’Autobianchi A112 come una city car moderna, quarant’anni dopo che la produzione si è conclusa nel 1986. La proposta mostra una versione elettrica con motore da 60 kW, ispirata al modello originale. La rivisitazione si basa su un concept che combina elementi classici con un design rinnovato, offrendo un’idea di come potrebbe apparire oggi.

Un render creativo del designer Andrea Bonamore ripropone l’Autobianchi A112 come city car moderna, quarant’anni dopo la fine della produzione avvenuta nel 1986. Questa iniziativa riaccende il dibattito sulle piccole auto elettriche in Europa e sulla possibilità di rivisitare marchi storici italiani come Autobianchi, oggi di proprietà di Stellantis. Sebbene si tratti di un esercizio di fantasia senza conferme industriali ufficiali, il progetto ipotizza specifiche tecniche realistiche per il mercato attuale, con una potenza stimata intorno ai 60 kW e una batteria tra i 30 e i 40 kWh. La proposta suggerisce che una vettura compatta possa mantenere le proporzioni originali aggiornando il linguaggio stilistico con superfici tese e una firma luminosa circolare al frontale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autobianchi A112: il concept elettrico da 60 kW che rinasce

