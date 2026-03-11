Auto si ribalta in via I Maggio a Como | due donne soccorse

Nella tarda mattinata di oggi a Como, un’auto si è ribaltata lungo via I Maggio. Due donne sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale. L’incidente si è verificato in una zona trafficata della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo 2026, a Como, dove un’auto si è ribaltata su un lato lungo via I Maggio. L’allarme è scattato intorno alle 12.40, quando sul posto sono stati attivati i soccorsi.Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire una vettura si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Auto sbanda e si ribalta: paura per due donne e un bambinoPaura, la scorsa notte, a Sala Consilina, dove un'automobile si è improvvisamente ribaltata nella frazione di Sant'Antonio. Aggiornamenti e notizie su Auto si ribalta in via I Maggio a Como... Temi più discussi: Un'auto si ribalta in via Verdi: conducente estratta dai vigili del fuoco; Auto si ribalta in via Padre Lega a Gallarate dopo l’urto con una vettura in sosta: ferito un uomo; Auto si ribalta in via I Maggio a Como: due donne soccorse; Pisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito. Auto si ribalta in centro, scontro in via Uditore: grave un 17ennePALERMO – Due gravi incidenti a Palermo nel giro di poche ore. Il primo si è verificato poco dopo le 7 in via Uditore: nello scontro tra uno scooter Sh e una Kia è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni ... livesicilia.it Napoli, auto si schianta e si ribalta sul viadotto della SS162Dir: incidente tra Barra e PonticelliIncidente stradale sulla SS162 Dir, il viadotto che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno al centro del capoluogo partenopeo ... fanpage.it Settimo San Pietro, fiamme in una carrozzeria: diverse auto danneggiate x.com Auto si schianta e si ribalta sul tettuccio. Violento incidente stradale sul viadotto della SS162 Dir, il raccordo autostradale che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno facebook