Auto si ribalta in un campo ad Arezzo ferita la conducente

Un’auto si è ribaltata questa mattina ad Arezzo, lungo via Ristradelle nella zona di Manziana. La vettura è uscita di strada e si è capovolta in un campo. La conducente è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

AREZZO – Un incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi (11 marzo= nella zona di Manziana, dove un' auto si ribalta ad Arezzo dopo essere uscita di strada lungo via Ristradelle. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha perso il controllo ed è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi in un campo adiacente alla strada. A bordo dell'autovettura si trovava una sola persona, la conducente. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arezzo, la donna era già assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure. Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari presenti durante le operazioni di soccorso.