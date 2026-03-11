Auto ribaltata e strada chiusa | i soccorsi

Un incidente si è verificato questa mattina in via Robino a Marassi, quando un’auto si è ribaltata e ha causato la chiusura temporanea della strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:40 e, secondo le prime informazioni, un uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo, che si è poi adagiato sul fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Incidente stradale in via Robino a Marassi. Intorno alle ore 10:40 di mercoledì 11 marzo, un uomo alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo per ragioni in via di accertamento e ha finito la corsa sul fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori.