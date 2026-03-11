Auto condivise | Volvero accelera sulla mobilità del futuro

Volvero, l’app di drive sharing creata da una startup veneta, sta ampliando il suo servizio nella città del Santo. L’azienda punta a integrare tecnologie di intelligenza artificiale, migliorare la sicurezza e promuovere l’inclusione, offrendo così un nuovo modo di vivere la mobilità urbana. La società mira a rafforzare la propria presenza e a innovare il concetto di condivisione di auto.

Dalla condivisione dell’auto a un nuovo modo di pensare la mobilità urbana. Parte dalla città del Santo l’evoluzione di Volvero, l’app di drive sharing creata dall’omonima startup veneta, che punta ora su intelligenza artificiale, sicurezza e inclusione per rafforzare il proprio servizio rivolto a privati e aziende. Il progetto, sviluppato in partnership con Noonic ed EZ Lab, segna un nuovo passo nella crescita della piattaforma e punta a rendere la mobilità condivisa più affidabile e accessibile. Tra le novità introdotte ci sono infatti strumenti basati sull’AI per migliorare la gestione della community, profilare dinamicamente i rischi e ottimizzare i flussi, oltre a un’assicurazione inclusa su ogni noleggio attraverso Europ Assistance. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

