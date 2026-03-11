Australia | prima fabbrica di wafer solari 2 GW e 300 posti

In Australia sta per aprire il primo stabilimento industriale dedicato alla produzione di lingotti e wafer in silicio, con una capacità di 2 gigawatt. L’impianto creerà circa 300 posti di lavoro e rappresenta un passo importante per lo sviluppo della filiera fotovoltaica nel paese. L’apertura dell’impianto segna l’inizio di una produzione nazionale di materiali chiave per il settore solare.

L'Australia sta per ospitare il primo stabilimento industriale dedicato alla produzione di lingotti e wafer in silicio, un passo cruciale per la sovrapposizione della filiera fotovoltaica locale. Il progetto Clean Wafers, guidato da Stellar PV, punta a completare la catena del valore solare nazionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni estere. Situato nelle vicinanze di Townsville, nel Queensland, l'impianto prevede una capacità produttiva annuale di 2 GW e la creazione di oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati. Questa iniziativa rientra nel programma federale Solar Sunshot, lanciato il 28 marzo 2024 con un budget di un miliardo di dollari australiani, volto a finanziare progetti manifatturieri strategici.