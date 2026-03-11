Australia calciatrici iraniane trasferite in un altro rifugio Madre implora figlia | Non tornare ti uccideranno

In Australia, alcune calciatrici iraniane che avevano chiesto asilo sono state trasferite in un altro rifugio. Una madre ha fatto appello alla figlia, esortandola a non tornare in Iran perché rischierebbe di essere uccisa. Una delle atlete ha deciso di rivelare all’ambasciata di Teheran la posizione delle compagne e ha richiesto al governo australiano di trovare loro una nuova sistemazione sicura.

(Adnkronos) – Una delle calciatrici iraniane che aveva chiesto asilo in Australia ci ha ripensato, ha rivelato all'ambasciata di Teheran dove erano nascoste le compagne di squadra e ha imposto al governo di Canberra di trovare loro un altro luogo dove potessero essere al sicuro. Lo ha affermato il ministro degli Interni australiano Tony Burke, spiegando che la calciatrice che ha cambiato idea ha preferito ritornare in Iran. Erano sette le rappresentanti della nazionale di calcio femminile che, durante una trasferta in Australia per la Coppa d'Asia, avevano chiesto rifugio nel Paese dopo che in Iran erano state accusate di essere delle ''traditrici'' (QUI L'ARTICOLO COMPLETO) per essersi rifiutate di cantare l'inno nazionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

La ribellione delle calciatrici iraniane che si rifiutano di cantare l’inno e l’appello di Reza Pahlavi: «L’Australia le aiuti, non le faccia tornare»«Le giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana stanno subendo forti pressioni e continue minacce da parte della Repubblica Islamica a...

Calciatrici iraniane chiedono asilo all'AustraliaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Una selezione di notizie su Australia calciatrici iraniane...

Temi più discussi: Australia, concesso l'asilo politico alle cinque calciatrici iraniane fuggite; Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo in Australia; Australia, calciatrici iraniane trasferite in un altro rifugio. Madre implora figlia: Non tornare, ti uccideranno; L’Australia concede asilo politico a cinque calciatrici della nazionale iraniana.

Australia, calciatrici iraniane trasferite in un altro rifugio. Madre implora figlia: Non tornare, ti uccideranno(Adnkronos) – Una delle calciatrici iraniane che aveva chiesto asilo in Australia ci ha ripensato, ha rivelato all’ambasciata di Teheran dove erano nascoste le compagne di squadra e ha imposto al ... cn24tv.it

Iran, calciatrici richiedenti asilo in Australia trasferite in luogo sicuroUna delle sette iraniane (sei giocatrici e un membro dello staff della nazionale femminile di calcio) accolte dall’Australia, ha cambiato idea sulla richiesta di asilo politico. Ha avvertito i funzion ... sport.sky.it

Iran, calciatrici richiedenti asilo in Australia trasferite in luogo sicuro #SkySport x.com

a #brisbane #australia prima del concerto ho letto tra i commenti su instagram che in platea ci sarebbe stata la signora Franca con figli e nipoti a festeggiare il suo 85esimo. Così le ho dedicato BELLA con tutto l’affetto nostro e del pubblico in sala. (r - facebook.com facebook