Australia calciatrice iraniana si pente e chiama l’ambasciata per tornare a casa | cambio di nascondiglio per le altre

Una calciatrice iraniana che aveva lasciato la squadra di calcio in Australia e aveva richiesto asilo politico ha deciso di tornare sui propri passi, contattando l'ambasciata di Teheran per comunicare la posizione delle altre atlete nascoste a Canberra. La donna ha così cambiato idea rispetto alla decisione iniziale, fornendo nuove informazioni sulle movenze delle compagne di squadra.

Una delle calciatrici iraniane che aveva deciso di lasciare la squadra e chiedere asilo politico ci ha ripensato, svelando all’ambasciata di Teheran dove si nascondessero le altre atlete a Canberra. A causa delle sue dichiarazioni, il governo ha dovuto trovare un altro rifugio per le altre donne. A dare la notizia dell’accaduto è stato il ministro degli Esteri australiano Tony Burke, spiegando che una delle atlete aveva espresso il desiderio di tornare in patria nonostante tutto. All’inzio, erano sette le rappresentanti della nazionale di calcio femminile che, nel corso di una trasferta in Australia per la Coppa d’Asia, avevano chiesto aiuto al Paese dopo che la Repubblica islamica le aveva accusate di essere delle ”traditrici”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

